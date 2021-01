Slik skal de sikre testing ved grensen

I et nyhetsbrev skriver politiet at det har vært mulig å unndra seg pliktig coronatesting på grensen på grunn av avstand mellom grensepassering og teststasjon.

Nå skal det etableres en midlertidig vei på Svinesund, som går direkte fra grensekontrollen til testsenteret som drives av Halden kommune. Dette er for å sikre at all persontrafikk går gjennom testsenteret.

– Det vil blant annet bli benyttet en midlertidig bro for å sikre at ingen som kjører personbil skal kjøre ut på vanlig vei før man har passert testsenteret, skriver politiet.

Brannsjef i Halden kommune, Ole-Christian Torgalsbøen, mener den nye løsningen på Svinesund vil være klar i løpet av noen få dager, takket være et godt samarbeid mellom politiet, Statens Vegvesen, Tolletaten, Forsvaret og Halden kommune.

Inntil den midlertidige ordningen er ferdig etablert, bistår politiet med å lose trafikken inn til testsenteret.

– Det er viktig at testordningene gir effekt, og vi så det derfor som hensiktsmessig å bidra i en overgangsperiode, sier politiinspektør Eli Fryjordet, leder av felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.

Når man krysser grensen er det obligatorisk å teste seg for coronaviruset. Dersom man nekter test eller forsøker å snike seg unna, kan man bli anmeldt for brudd på smittevernloven/covid-forskriften. Dette kvalifiserer til et forelegg på 10.000,- kroner.