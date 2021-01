Johaug og Hovland fikk NISO-pris som årets utøver

Johaug fikk prisen etter å ha vunnet sin tredje verdenscupseier sammenlagt, sin tredje Tour de Ski-triumf og tatt 17 rennseirer i verdenscupen.

– Dette er utrolig stort, og overraskende. Det betyr enormt mye når andre utøvere har stemt meg fram. Det verdsetter jeg utrolig høyt, sa Johaug i et filmet intervju under den virtuelle gallaen som ble sendt på VGTV.

Hovland hedres etter sitt gjennombrudd på PGA-touren i golf, der han blant annet vant to turneringer. Han er første nordmann som har vunnet der.

– Tusen takk for utmerkelsen! 2020 har vært et tøft år, men det har vært gøy å se alt det norske utøvere har fått til i løpet av året. Derfor er det en stor ære å bli stemt fram, ettersom konkurransen har vært så tøff, skrev Hovland i en tekstmelding.

Mangeårig NISO-leder Joachim Walltin fikk hedersprisen, mens fotballspiller Amahl Pellegrino og fotballdommer Tom Harald Hagen fikk Gi rasisme rødt kort-prisen.

– Blir Norges Zlatan

Det ble også delt ut en rekke fotballpriser. Erling Braut Haaland ble både årets fotballspiller og årets unge spiller.

– Det er godt å se at de setter pris på det jeg har gjort, jeg er stolt over det, sa Haaland i et videointervju. Han scoret 38 mål på 37 kamper for Borussia Dortmund og seks mål på fem landskamper for Norge.

– Han kommer til å bli for Norge det som Zlatan har vært for Sverige de to siste tiårene, sa Bernt Hulsker om 20-åringen i VGTVs sending.

Caroline Graham Hansen ble årets spiller for kvinner.

Philip Zinckernagel (Bodø/Glimt) ble årets spiller i Eliteserien og Sivert Mannsverk (Sogndal) årets spiller i 1. divisjon.

Rosenborgs stortalent Julie Blakstad fikk pris både som årets spiller og unge spiller i Toppserien.

– Det er veldig stas. Det er ikke ofte man som fotballspiller får individuelle priser, og siden spillerne har stemt meg fram er det ekstra gøy. Det henger ganske høyt, sa hun.

Berge i rute

Det ble også kåret årets lag for kvinner og menn. Sander Berge, som fikk naturlig plass på mennenes lag, fortalte i et videointervju at han er i rute etter sin hamstringoperasjon og håper å rekke VM-kvalifiseringskampene i mars.

– Det har gått fem uker siden skaden og fire siden operasjonen, og jeg er på god vei tilbake. Landskampene ser jeg veldig positivt på. Jeg gleder meg veldig til å møte gutta igjen og er veldig optimistisk med tanke på det, sa han.