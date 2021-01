Nav har avslått alle ikke-økonomiske krav etter trygdeskandalen

I et brev til Esa skriver regjeringen at Navs ansatte verken forsto eller burde ha forstått at EUs trygdeforordning ble feiltolket i Norge, skriver Aftenposten. Flere som føler seg rammet etter skandalen, har rettet krav mot Nav.

– Noen av kravene gjelder både økonomisk og ikke-økonomisk tap. Alle krav om ikke-økonomisk tap er avslått, sier Magne Fladby, leder for innsatsteamet i Nav.

Det er blant annet søkt om kompensasjon for stress, samlivsbrudd, psykiske lidelser, tap av samvær med familie utenlands og redusert livskvalitet.

Nav skriver i avslagene at deres ansvar «for uaktsomme feil ansatte har gjort, gjelder bare økonomisk tap.»

Myndighetene har erkjent at reglene ble brutt fra 1. juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft, og fram til i høsten 2019, da trygdeskandalen var et faktum.

Om lag 4.000 personer kan være rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket. I november hadde over 960 personer fått omgjort tilbakebetalingskrav, mens drøyt 2.200 hadde fått omgjort urettmessige vedtak om stans, avslag eller avkorting av ytelse.