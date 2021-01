Bøndene bekymrer seg over mindre utenlandsk arbeidskraft

Det kommer fram i en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring om hvordan coronapandemien har rammet landbruket. 1.000 personer som jobber innen landbruk er spurt i undersøkelsen.

Fra midnatt natt til fredag blir grensene i praksis stengt for arbeidsinnvandring i minst to uker, og regjeringen har varslet at restriksjonene kan forlenges.

– Noe av det vi har jobbet mest med under pandemien er sektorene som er avhengige av tilgang på utenlandsk arbeidskraft. Det er viktig å finne gode løsninger for næringene som har behov for utenlandsk arbeidskraft, som grøntnæringa, sier Astrid Solberg, som er organisasjonssjef og beredskapsleder i Norges Bondelag.