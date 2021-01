Nordmenn handlet merkbart mindre i desember

Fallet i detaljhandelen i julemåneden kommer etter en økning på 2,9 prosent fra oktober til november, skriver Statistisk sentralbyrå.

Koronapandemien har påvirket nordmenns handlevaner og vred i fjor konsumet over fra tjenester til varer. Også fallet i grensehandelen og nordmenns reduserte reising påvirker tallene.

Det er nedgangen i salget av elektronikk i butikk som bidro mest til nedgangen. Også det faktum at nordmenn i større grad handler inn til jul i november forklarer fallet i detaljhandelen i julemåneden.

Økning i dagligvare i fjor

Hvis en sammenligner med samme periode året før, er imidlertid det innenlandske forbruket målt gjennom detaljhandel 8 prosent høyere enn i desember 2019.

– To næringer som bidro sterkt til 12-månedersveksten, var dagligvare og netthandel, skriver SSB og viser til at omsetningen for dagligvare var 10,8 prosent høyere i 2020 enn samme måned i 2019 og altså før pandemien blant annet stengte grensen for utenlandshandel.

Tydeligst er kanskje omsetningstallet for netthandel, som er 38,5 prosent over tallet for desember 2019.

Store variasjoner

Hovedorganisasjonen Virke viser til at 350.000 mennesker arbeider i varehandelen i Norge, og at det er store variasjoner mellom de ulike bransjene for hvordan den helt spesielle koronatiden har påvirket folks handlemønster.

− Nordmenn har brukt mye av koronaåret 2020 i hjemmet. Dette viser igjen gjennom at vi har kjøpt inn ekstra mye mat og drikke til å nyte i hjemmet, og byggevarer for å gjøre det hyggelig. På samme tid har vi vært mindre sosiale, noe som har gitt mindre behov for å ta oss godt ut med nye klær og sko. Det har gitt deler av handelen en drastisk nedtur, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel.