Mest netthandling i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark var netthandelen 14 prosent høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet, mens Oslo fulgte like etter, 13 prosent over snittet.

Det framkommer av Klarnas salgsstatistikk fra mer enn 7.100 norske nettbutikker som bruker selskapets løsninger for handel og betaling.

Troms og Finnmark, samt Nordland, har over tid vært fylkene der det blir handlet mest på nett via Klarnas løsninger, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge.

– Dette skyldes dels at butikkutvalget i flere av de små kommunene er mindre og avstandene er større. Da er netthandel en hensiktsmessig måte å få det du ønsker. Samtidig ser vi at veksttakten i 2020 var lavere her enn i mange andre norske fylker. Det kan ha sammenheng med utbredelsen av korona og påfølgende tiltak, sier Elvestad.

Det er registrert kraftig økning i netthandelen i Oslo siden de første tiltakene ble innført. I løpet av året økte netthandelen 25 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Rogaland og Agder var fylkene der det ble handlet minst på nett, 21 prosent under landsgjennomsnittet.