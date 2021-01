Flymekaniker fikk forlenget fengselsstraff

Agder lagmannsrett øker dermed straffen fra 60 dagers betinget fengsel, skriver Teknisk Ukeblad.

Påtalemyndigheten ønsket 90 dagers ubetinget fengsel for den ungarske mekanikeren i 50-årene. Tingrettens dom var blant annet basert på at mannen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse, og at mannen allerede hadde blitt straffet i Ungarn. Den ble anket av påtalemyndigheten.

Hendelsen fant sted 29. januar 2020. Mannen var den eneste flyteknikeren på Torp som reparerte Wizz Air-fly, og måtte være på stand by 24 timer i døgnet. Mannen reparerte en ripe på høyre vinge, og arbeidet skal ha blitt gjennomført etter korrekt prosedyre.

Det at mannen hadde promille da han reparerte flyet, gjorde imidlertid at attesten om at flyet var luftdyktig ikke var gyldig. Folk på flyplassen så at mannen var sterkt påvirket og meldte fra til politiet.