Munnbind-effekt: Langt flere må vise leg på polet

Tall NTB har hentet inn fra Vinmonopolet, viser at 1.871.170 kunder ble spurt om å vise legitimasjon i fjor, 50 prosent mer enn året før.

– Absolutt! Vi spør mange flere enn før, sier nestleder Silje Ivarsflaten på Vinmonopolet på kjøpesenteret Oslo City til NTB.

Mange av kundene bruker munnbind, og da blir det vanskeligere å vurdere alderen. Det har hendt at folk i 50-60-årsalderen har blitt bedt om å ta fram ID-kortet.

– Det blir litt sånn titt-tei: at vi er litt spente, og så tar de av munnbindet, og så «å ja, der var du!» De fleste reagerer positivt. Vi pleier å si at de skal ta det som et kompliment, sier hun.

Intern kampanje

Til tross for erfaringene på Oslo City – og den kraftige økningen nasjonalt – tror kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet ikke at munnbind-effekten forklarer all vekst i visning av legitimasjon.

– Vi hadde blant annet en stor intern kampanje for å spørre flere om legitimasjon i fjor. For hele 2020 ble 10,4 prosent av kundene spurt om leg. Vi ønsker å ligge på dette nivået, sier han.

Nordahl skryter av kundene og hvor tilpasningsdyktige de er.

– Dette med munnbindbruk har egentlig ikke blitt rapportert inn som noe problem hos oss når det gjelder legitimasjon, folk er sporty og tar dette med godt humør, sier han til NTB.

Kundeboom

En annen faktor som spiller inn, er at polet har hatt betydelig kundevekst totalt – fra 35,4 millioner kunder i 2019 til 42,9 millioner i 2020. Det er en oppgang på cirka 21 prosent, og forklarer dermed ikke hele oppgangen i legforespørsler.

Men Nordahl er heller ikke så sikker på hvor stor andel av kundene som faktisk har brukt munnbind.

– I de tilfellene det har vært anbefalinger om munnbindbruk i norske kommuner, har det gått ut på at man skal bruke det når det ikke er mulig å holde avstand. Men i våre butikker har vi hele tiden hatt streng kontroll på hvor mange som slipper inn, så det har i hovedsak ikke vært behov for å bruke munnbind, sier han.

Etter mutant-utbruddet i Nordre-Follo, som førte til en kort nedstengning av polene i enkelte østlandskommuner i helgen, oppfordres nå kundene i denne regionen til munnbindbruk.

Skylder på håret

En av munnbindbrukerne som fredag ble spurt om å vise legitimasjon på Oslo City, var Petra Stangvik (26). Hun opplever ikke at hun får spørsmålet oftere nå enn før.

– Jeg tror kanskje det kommer an på hårdagen man har. Jeg vet ikke helt hva det går på, sier hun og ler.

Hun forteller imidlertid at de ansatte oftere ber henne om å ta av munnbindet når de sjekker legitimasjonen nå, enn tidligere i pandemien.

– Overveldende

Nestlederen i butikken forteller at antallsbegrensningene bidrar til lite trengsel ved kassen, og at det dermed er enkelt å be kundene om å lette litt på munnbindet.

– Det var selvfølgelig litt overveldende i begynnelsen. Vi synes det er en litt vanskelig jobb fra før å vurdere alderen, og så fikk vi liksom enda et element som vi måtte prøve å finne ut av, sier Ivarsflaten.

Vinteren gjør det ikke akkurat lettere.

– Mange bruker lue og skjerf. Dermed er det er svært lite av ansiktet som synes. Da tenker jeg at vi like gjerne kan gi folk en god start på dagen. Så vi spør absolutt flere enn det vi vanligvis gjør, sier hun.