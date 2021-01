Utenlandske arbeidere festet på karantenehotell: – Alvorligste saken i Trondheim så langt

– Vi har ikke hatt en gruppe som har bedrevet aktiv festing under karantene før. De utsetter seg selv, hotellets ansatte og andre for risiko ved å holde på sånn. Dette er den alvorligste saken i Trondheim så langt med tanke på brudd på isolasjonsbestemmelsene, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune til Adresseavisen.

Anmeldelsen skjer etter at 25 arbeidere kom til Trondheim 5. januar. Da ble de satt i karantene av arbeidsgiveren de skulle jobbe for. Etter at to av arbeiderne fikk påvist smitte og ble flyttet til et isolasjonshotell, ble de resterende arbeiderne plassert på et annet karantenehotell.

Ifølge anmeldelsen skal arbeiderne den 11. januar ha brutt smittevernlovgivningen, ved blant annet å feste sammen. Fire dager senere var det påvist smitte hos sju av arbeiderne.

Kommunen opplyser i anmeldelsen at samtlige arbeide fikk karantenebetingelsene forklart nøye. I anmeldelsesdokumentet står det at arbeiderne omgikk hverandre på hotellet, hatt fester og røykepauser sammen. De skal også ha vært til sjenanse for hotellets øvrige gjester og oppholdt seg i hotellets fellesarealer uten bruk av munnbind.

– Det vi ser på som det alvorligste forholdet, er at personer i isolasjon. Det vil si personer som har fått påvist smitte, utsetter andre for smitte ved å bryte isolasjonen helt bevisst, sier Garåsen.