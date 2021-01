Raymond Johansen: Strengere innreiseregler kan gi raskere åpning av Oslo

Byrådslederen sier til VG at han lenge har ønsket innreiseinnstramminger og at åpne grenser har rammet Oslo ekstra kraftig.

Til avisen sier han at innstrammingene kan føre til at man åpner opp i Oslo raskere.

– Strengere regler for importsmitte mener jeg da kan gjøre at vi raskere og enklere kan åpne opp i Oslo, så det gleder jeg meg over. Men om dette er nok, det vet vi ikke. Det vil smittetallene og utviklingen fremover vise oss. Så får vi håpe det, sier byrådslederen.

Regjeringen offentliggjorde onsdag at innreise til Norge kun blir tillatt for personer med nødvendige formål fra natt til fredag.