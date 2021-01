TV 2: Nordmenn dømt til over ti års fengsel i Tyskland

Duoen ble tatt med 70 kilo heroin i tyske Aachen kort tid etter å ha krysset grensen fra Belgia 17. juni, skriver kanalen.

Aktors påstand var 15 år og åtte måneders fengsel. Advokat Patrick Lundevall-Unger, som er forsvarer til en av nordmennene, sier at klienten ikke anker dommen.

– Dette må vi se på som en stor suksess. Her ser man et godt eksempel på at aktoratet prøver å genere en sak der de ønsker en dom for organisert kriminalitet. Vi mener de kun har vært kurerer, og dermed må jeg være fornøyd, sier Lundevall-Unger.