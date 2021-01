Start-spiller anmeldt av kommunen for brudd på karanteneregler

Eliteserieklubben bekrefter selv anmeldelsen på sine nettsider.

– Vedkommende har ved to anledninger vært på trening sammen med andre når han var i innreisekarantene. Vi ser alvorlig på forholdet gitt de konsekvensene det har gitt med personer i karantene, og at det skjer i en tid med skjerpede tiltak, sier beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune til lokalavisen Fædrelandsvennen.

I Start legger man seg flat og beklager situasjonen som har oppstått.

«Vi synes det er sterkt beklagelig at dette har skjedd og ser veldig alvorlig på at en av våre ansatte kan ha brutt karantenereglene. Vi forstår at kommunen har valgt å anmelde dette og avventer nå den videre saksgangen», heter det i en pressemelding fra klubben.

Åtte personer tilknyttet eliteserieklubben er satt i karantene som følge av de er definert som den aktuelle spillerens nærkontakter.

Start opplyser at saken jobbes med internt.

«Vårt viktigste fokus nå er å sørge for at den situasjonen vi har havnet i blir håndtert på best mulig måte. Når det gjelder den aktuelle spilleren så har klubben startet en intern prosess for å se på hvordan vi skal håndtere denne saken videre», heter det i onsdagens pressemelding.

Spilleren opplyser ifølge Fædrelandsvennen, via Starts mediesjef, at han ikke ønsker å kommentere anmeldelsen.