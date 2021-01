Smittetallet halvert så langt i januar

De to siste ukene har det vært en klar nedgang i antall meldte coronatilfeller, ifølge rapporten.

I uke 3 er det så langt meldt om 2.180 tilfeller. Det er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med uke 2 og 53 prosent siden uke 1, da det ble meldt om 4.645 tilfeller.

R-tallet er nå på 0,6, anslår FHI. R-tallet antyder hvor mange en coronasmittet person smitter videre.

Samtidig er det en stor nedgang i antall personer som tester seg, ifølge rapporten. I uke 3 testet 105.417 personer seg. Det er 43 prosent færre enn antall testede i uke 1, som var 186.347.

Men også andelen positive tester har falt fra 2,5 prosent i uke 1 til 2,1 prosent i uke 3.

I ukesrapporten peker FHI også på at antallet nye innleggelser i sykehus med covid-19 har vært relativt stabilt siden uke 50 i fjor, med 78-96 nye innleggelser per uke. For uke 3 er det så langt rapportert om 78 nye innleggelser.

Til nå er det påvist 135 tilfeller av det britiske mutantviruset og to tilfeller av den sørafrikanske varianten i Norge, ifølge ukesrapporten.