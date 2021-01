Høyre-topp nominerer hviterussisk opposisjonell til fredsprisen

– Jeg nominerer Svetlana Tikhanovskaja til Nobels fredspris for 2021. Hun er en verdig kandidat, som arbeider modig, utrettelig og fredelig for demokrati og frihet i Hviterussland, skriver Elvenes i en begrunnelse om nominasjonen onsdag.

Nominasjonen kommer etter at Amnesty International offentliggjorde en rapport om at fengslede demonstranter etter valget i Hviterussland blir utsatt for systematisk tortur. Elvenes reagerer på rapporten og sier at resultatet etter presidentvalget i fjor, ikke er anerkjent av vestlige, frie og demokratiske land.

– Etter 26 år ved makten, fortsetter Lukasjenko som Europas siste diktator, skriver Elvenes.

Svetlana Tikhanovskaja er for tiden i eksil i Litauen, men ønsker å vende hjem og har bedt det internasjonale samfunnet om hjelp. EU anerkjenner ikke lenger Lukasjenko som president og mener opposisjonens leder vant valget.

Elvenes skriver at Tikhanovskaja oppfyller kravene om å kunne motta fredsprisen ved at hun stilte til valg, ikke for å fremme egne politiske ambisjoner, men for å bidra til en fredelig og demokratisk utvikling i Hviterussland, et land i krysningsfeltet mellom Europa og Russland.

– Et trygt Europa krever fredelig sameksistens. Tikhanovskaja har vist at det er en slik tilnærming hun ønsker, sier Elvenes.