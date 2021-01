Finland stenger grensa mot Norge

De nye innreiserestriksjonene som ble innført fra og med onsdag, innebærer at man kun kan komme inn i Finland dersom man har en nødvendig grunn. Det innebærer blant annet at helsepersonell, transportansatte og ansatte hos myndighetene kan krysse grensen. Også finske statsborgere er unntatt fra de nye bestemmelsene.

Stengingen innebærer også at innbyggere i grensekommunene ikke lenger kan reise fritt til Finland for å gjøre ærender.

Dermed er det nå ikke mulig for de fleste nordmenn å ta seg fritt inn i noen av nabolandene.

Stengingen varer til 25. februar. Vedtaket ble gjort i forrige uke.

– Den epidemiske situasjonen i Finland skiller seg betydelig fra den som er i andre Schengen-land. Av den grunn er risikoen for at reisende kan spre de nye coronavariantene signifikant, skrev det finske innenriksdepartementet i den forbindelse.

De nye innreisereglene innebærer at kun arbeidsreisende som regnes som viktige for sikkerhet og samfunn, slipper inn i landet. Departementet har laget en liste over yrker som kan falle inn under den kategorien.