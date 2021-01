Nordmenn oppsøkte TV og nettaviser da koronaen kom

Da koronaepidemien rullet over Norge og resten av verden, var Medietilsynet i gang med en omfattende måling og registrering av nordmenns medievaner.

Ikke en vanlig måling, men den mest omfattende noen gang. Tilsynet ble vitne til store endringer i medievaner på kort tid.

– Informasjonsbehovet var stort i starten av koronaen. Spørsmålet er, hvor går man da? Av våre tall ser vi at det var mange som oppsøkte de redaksjonelle mediene, og særlig TV og nettaviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet til NTB.

TV og gratis nettavis

Fredag presenterer hun en omfattende rapport om mediebruk i Norge som senere skal gå inn i Mediemangfoldregnskapet.

Rapporten viser at halvparten av befolkningen økte sitt mediebruk under første delen av koronaepidemien. For folk flest, var det TV og gratis nettavis som ble de viktigste informasjonskildene under pandemien.

– Sosiale medier har gått kraftig tilbake som viktigste nyhetskilde sammenlignet med målingen Medietilsynet gjorde i 2019, samtidig som betalt nettavis er blitt viktigere for folk under pandemien, heter det i en pressemelding fra Medietilsynet.

Mindre desinformasjon

Til forskjell fra i det sterkt splittede USA, øker ikke den norske bruken av sosiale medier.

Medietilsynsdirektøren mener den sterke posisjonen som redaktørstyrte medier har i Norge, gjør at nordmenn og amerikanere i krise ikke velger de samme nyhetskilden.

– Når det er situasjonen, er det ikke så rart at nordmenn vender seg til de redaktørstyrte mediene når det smeller, sier Velsand.

Hun mener at de redaksjonelle medienes sterke posisjon i utgangspunktet, også er avgjørende for den sterke posisjonen under pandemien.