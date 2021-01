Nytt kreditormøte for Norwegian – denne gang i Norge

Fordringshavermøtet klokka 11 vil skje digitalt i regi av den norske advokaten Håvard Wiker som i desember fjor ble oppnevnt som rekonstruktør i forbindelse med at flyselskapet fikk konkursbeskyttelse. Allerede da konkursbeskyttelsen ble åpnet slo Oslo byfogdembete fast at kreditorene har mest å hente på at Norwegian unngår konkurs.

Fordi Norwegian har omfattende virksomhet i Irland var det før helgen et tilsvarende møte i domstolen i Dublin der Wikers irske kollega, den rettsoppnevnte rekonstruktøren Kieran Wallace, fikk retten til å forlenge fristen for å legge fram et forslag til løsning på krisen flyselskapet står oppe i.

Redusere gjelden

Blant Norwegians tallrike kreditorer står både det norske Luftfartstilsynet, flere leasingselskaper og leverandører i flyindustrien. Ved utgangen av november hadde flyselskapet 66 milliarder kroner i gjeld og ledelsen i selskapet arbeider på spreng med å redusere denne gjelden til omtrent 20 milliarder. Selskapets rentebærende gjeld skal nå ligge i området rundt 40 milliarder kroner.

Etter at regjeringen i forrige uke stilte seg positive til å gå inn i Norwegian med et såkalt hybridlån, under forutsetning av private investorer også går inn med omtrent 4,5 milliarder kroner, ble det økt optimisme knyttet til at flyselskapet kan reddes fra undergang.

Målet nå er å få selskapet til igjen å drive med profitt på kort- og mellomdistansetrafikk i Europa og helt kutte ut satsingen på langdistansetrafikk. Videre skal flyparken slankes vesentlig fra dagens omtrent 140 maskiner og ned til 50.

Krangler med Boeing

Snaut sju timer etter fordringshavermøtet i Oslo onsdag vil også et rettsmøte starte i distriktsdomstolen i Illinois i Chicago der Norwegian har saksøkt flyprodusenten Boeing etter at to ulykker satte alle selskapets 737 Max-fly på bakken. Norwegian hadde 18 fly av denne typen da de måtte settes på bakken, og enda 97 i bestilling – en ordre som senere ble kansellert.

Denne rettsprosessen, som startet i fjor sommer, har imidlertid vist seg å være vanskelig for begge parter. Ifølge rettsdokumenter Dagens Næringsliv har fått innsikt i frykter Norwegian at Boeing forsøker å skyve hele søksmålet fram i tid. I motsetning til andre flyselskaper som også ble rammet av flygeforbudet for 737-Max har ikke Norwegian fått noen erstatning fra Boeing så langt.