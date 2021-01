Biden varsler vedtak mot rasediskriminering

Biden vil tirsdag signere en ordre som instruerer justisdepartementet om å ikke fornye kontrakter med private fengsler. Tiltaket ble innført av tidligere president Barack Obama, men senere endret av Donald Trump.

Over to millioner mennesker er for tiden fengslet i USA. Et uforholdsmessig antall svarte personer er ifølge Det hvite hus bak lås og slå.

Statlige fengsler, hvor et flertall av fangene sitter, rammes ikke av presidentordren.

Bidens presidentkampanje lovet å jobbet mot rasediskriminering, spesielt etter at politidrapet på George Floyd i mai utløste landsomfattende protester.

Videre vil Biden pålegge boligmyndighetene å forhindre rasediskriminering i føderal boligpolitikk. Samtidig vil han signere en ordre for å bekjempe fremmedfrykt mot asiatiske amerikanere.