Mistanke om mutert smittetilfelle i Frogn

Det opplyser kommunen i en pressemelding tirsdag kveld.

– Informasjon fra smittesporingen gjør at vi har stor grunn til å anta at dette er den muterte virusvarianten som er påvist i Nordre Follo, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Hun sier at de har kommet langt i arbeidet med å følge opp alle direkte nærkontakter, men at det er ønskelig å utvide testingen for om mulig fange opp alle som har vært tilstrekkelig nær den smittede.

Kommuneoverlegen ber om at de som har tatt 500-bussen mellom Drøbak og Oslo torsdag forrige uke med avgang klokka 7.05 og 7.15, eller motsatt vei med avgang 16.15 og 16.30, tester seg.

Det samme gjelder om man har oppholdt seg følgende steder i Drøbak:

Håndverksbakeri Buggebakken (fredag mellom klokka 11.45-12), Kiwi Ullerud (lørdag klokka 12.10-12.40 og mandag 13.50-14.10), Matkroken (lørdag klokka 12.50-13) eller Grønthuset (søndag klokka 13.10-13.20)

Hvistendahl understreker at kommunen ønsker raskest mulig å få kontroll på eventuell spredning av viruset.