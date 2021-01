Brød fra Bakehuset lagt i feil pose

Brødene dette gjelder heter «Våre groveste Matpakkebrød skåret», men er lagt i poser merket «Våre groveste Havrebrød skåret», skriver Norgesgruppen i en pressemelding.

På posen står ikke melkepulver deklarert. For å være på den sikre siden overfor forbrukere med melkeallergi, informerer Norgesgruppen om at det er en risiko for at kunder kan ha fått feil brød hvis de har kjøpt «Våre groveste Havrebrød skåret».

Dette gjelder brød som er kjøpt tirsdag 26. januar på Meny, Kiwi, Spar, Joker, Nærbutikken og Bunnpris i østlandsområdet.