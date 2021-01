Omsorgs-streik trappes opp og rammer 18 virksomheter

Det nye uttaket er på i alt 24 ansatte, dermed er i alt 144 medlemmer fra Fagforbundet og FO i streik fra 1. februar fordelt på 18 virksomheter over hele landet. I noen av disse trappes streiken opp, mens 12 av dem så langt ikke har vært berørt av streiken før nå.

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundets og FOs medlemmer mener de har sakket kraftig etter lønnsmessig over mange år.

Tariffavtalen omfatter svært mange ulike områder. Det handler om behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen og Bymisjonen.

– Vi har lagt på bordet et helhetlig forslag som kunne ha løst begge de to pågående streikene i NHO-området, altså private omsorgsvirksomheter og private helsevirksomheter.