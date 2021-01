Britisk mutasjon kan tvinge Norge på defensiven

– Vi tror det er mulig å slå ned utbruddet av den mer smittsomme virusvarianten. Men vi kan komme til et punkt der omfanget av denne varianten er så stort at det ikke lenger er mulig. Da vil vi jobbe for å forsinke spredningen, sa helseminister Bent Høie (H) under regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag ettermiddag.

Det var da registrert minst 69 smittetilfeller forårsaket av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune, rett sør for hovedstaden. Utbruddene har forgreininger til seks andre kommuner. Og mens helsemyndighetene redegjorde for tiltakene i Nordre Follo og 25 omliggende kommuner, kom meldingen om at den britiske varianten hadde spredt seg til sju pasienter på Smestadhjemmet i Oslo.

– Vi kan komme i en situasjon lik den de har i Danmark, der denne virusvarianten dobler innslaget sitt i positive prøver hver uke, og at over halvparten av de smittede vil ha denne varianten i midten av februar, sa helseministeren til NTB.

Strenge tiltak

Tiltakene er allerede blant de strengeste regjeringen har til rådighet, og Høie framholder overfor NTB at han fortsatt har tro på at det er mulig å «slå ned» den britiske virusvarianten. Men mislykkes vi i det, er det avgjørende å beholde kontrollen, understreker han.

– Dette er veldig parallelt til måten vi håndterte viruset på da det først kom til Norge, sa Høie, som sa at det ikke lenger er tro på at vi skal klare å eliminere den nye varianten.

– Da slo vi ned viruset, men vi eliminerte det ikke, supplerte helsedirektør Bjørn Guldvog.

I en pressemelding om smitteutbruddet på Smestadhjemmet opplyser Oslo kommune at det kan se ut som man har klart å stoppe videre spredning. Det var fra før funnet den britiske mutasjonen i 19 prøver i Oslo. Ingen av dem stammer fra utbruddet i Nordre Follo.

FHI: Smittesituasjonen er god

Til tross for en tilsynelatende rask spredning av den britiske varianten, er den fortsatt så begrenset at Folkehelseinstituttet konkluderer med at Norge er i en god situasjon, med nedgang i tallet på coronasmittede. Smittetallet er nå synkende for tredje uke på rad, påpekte FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun venter likevel at det blir avdekket flere som er smittet av den engelske varianten i Nordre Follo, og at det vil være forgreininger av utbruddet til andre kommuner.

Det er uansett ikke aktuelt å innføre flyforbud nå for å begrense mobilitet over grensen og redusere omfanget av importsmitte. Det kan føre til at samfunnskritisk personell og varer landet er avhengig av, ikke kommer inn, og det kan sette oss i en vanskeligere beredskapssituasjon, argumenterte helseministeren.

Høie mener det kun er riktig med flyforbud i en akuttsituasjon og viser til den midlertidige stansen i flyginger fra Storbritannia like etter at det ble slått fast at en mutert og mer smittsom variant av viruset spredte seg der. Det gjorde det mulig å etablere gode mottaksrutiner for dem som kommer derfra.

– Det som er svaret, er å kontinuerlig stramme inn regimet rundt innreise, hvem som kan komme inn på hvilke vilkår, testing, karantene og så videre, sa han.