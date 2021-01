AstraZeneca-forsinkelse skaper problemer for regjeringens vaksine-mål

Regjeringen har som mål å vaksinere en stor del av den voksne befolkningen før sommeren.

Fredag ble det kjent at Norge får rundt 1 million færre doser av AstraZeneca-vaksinen i februar enn ventet, noe som skaper trøbbel for regjeringen om å nå målet.

– Det gjør at målet vårt om at en stor del av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren, kan bli betydelig mer usikkert. Nyheten fra AstraZeneca kan bety at målet om å tilby vaksine til store deler av den voksne befolkningen, utsettes én til to måneder, sier helseminister Bent Høie (H).

Planlegger vaksinekalender

Smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm sier til NRK at de jobber med å samle nok informasjon til å kunne lage en kalender for vaksineringen.

– Den vil kunne fortelle når de ulike aldersgruppene vil kunne forvente å ha fått et tilbud om vaksine og når risikogruppene kan forvente det, sier Bukholm.

Dersom regjeringen skal nå sitt mål om å vaksinere alle voksne som ønsker det før sommeren, er Høie avhengig av andre produsenter.

Må få gode nyheter fra andre

– Skal det være mulig med vaksine til alle voksne som ønsker det før sommeren, må vi få flere gode nyheter fra de andre produsentene de neste ukene og månedene.

Men helseministeren utelukker ikke at det kan komme gode nyheter fra de andre vaksineprodusentene, men sier det er stor usikkerhet.

– Vi jobber sammen med resten av EU for å få nye vurderinger og oversikt over dette, sier helseministeren.