Arbeidstilsynet åpner tilsyn om overtid hos Helsedirektoratet

Tidligere tirsdag ble det kjent at Arbeidstilsynet hadde bedt FHI om å sende dem opplysninger om overtidsbruken innen 12. februar.

Nå er det klart at også Helsedirektoratet må svare på et såkalt postalt tilsyn, melder TV 2.

– Vi har over tid hatt en økende bekymring for det høye arbeidspresset ledere og medarbeidere i både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har stått igjennom pandemien, opplyser avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås til TV-kanalen.

Tall som TV 2 og Dagsavisen har fått innsyn i, viser at ansatte i Helsedirektoratet i 2020 jobbet 30.586 timer overtid, mens totalen året før var 8.386. For ansatte i Folkehelseinstituttet var tallet jobbet over 40.000 timer overtid i fjor.

– Det er naturlig at Arbeidstilsynet ser nærmere på virksomheter som har hatt et stort antall overtidstimer, og vi ser fram til dialogen med Arbeidstilsynet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.