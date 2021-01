Den 28 år gamle Høyre-politikeren Mathilde Tybring-Gjedde fikk i desember påvist nakkeprolaps. Stortingsrepresentanten har som mange andre tilbragt mye tid på hjemmekontor siden utbruddet av pandemien.

Tybring-Gjedde forteller til TV 2 at hun ble veldig overrasket over å ha fått prolaps.

– Under første nedstenging fikk jeg vondt i nakke og skuldre, og i november økte smertene igjen kraftig. I desember strålte det smerte i hele armen, og jeg fikk påvist en forholdsvis stor nakkeprolaps, sier hun til kanalen.

Tybring-Gjedde ber nå helseminister Bent Høie ta grep, og ønsker at helseministeren skal komme med et pakkeforløp for muskel- og skjelettplager.

En undersøkelse fra Opinion fra fjoråret viser at hver fjerde nordmann har fått rygg- og nakkesmerter eller lignende plager på grunn av mer hjemmekontor eller mer stillesitting.

Undersøkelsen viste også at de yngre er mer utsatt.

– Det er urovekkende hvis dette gir varige utfordringer, for dette er en av årsakene til at veldig mange blir sykemeldt og faller ut av arbeidslivet. Så det er veldig viktig å ta dette på alvor, sier Høie til TV 2.

Helsedirektoratet har startet med å utarbeide pakkeforløp for muskel- og skjelettsykdom, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ifølge TV 2 skal pakkeforløpet være klart til høsten.