Utbruddene i Nordre Follo har forgreininger til minst seks andre kommuner

Kommunen er kjent med at utbruddene i Nordre Follo har forgreininger til blant annet Oslo, men har så langt ikke konkrete tall på hvor mange personer som kan ha blitt smittet og tatt med seg det muterte viruset over kommunegrensen. Det bekreftet kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Utbruddene har forgreininger til seks andre kommuner som vi kjenner til nå, sa Myhrvold.

Ingen av funnene av mutert coronavirus i Oslo kan spores til utbruddet i Nordre Follo, ifølge VG. Så langt har Oslo fått bekreftet 19 tilfeller av det muterte viruset.

– Situasjonen er sårbar og kan endre seg svært raskt. Jeg ber om at alle er tålmodige og står sammen i bekjempelsen av viruset, sa ordfører Hanne Opdan (Ap).

Formannskapet i Nordre Follo forlenget mandag kveld stengningen av skoler og barnehager i kommunen til fredag, mens Vinmonopolet og en rekke andre virksomheter holdes stengt ut uka.

40 nye funn

Mandag ble det påvist 40 nye funn av den britiske virusmutasjonen. I alt er det oppdaget 65 tilfeller av det muterte viruset blant 250 som er bekreftet coronasmittet. Kommunen venter fortsatt på svar på rundt 150 prøver.

Samtlige positive prøver ble alle tatt i perioden fra 15. desember til det i forrige uke ble konstatert utbrudd i Nordre Follo. Det innebærer at viruset kan ha hatt svært god tid på å spre seg i befolkningen.

– Dette er prøver som kun er tilbake i tid. Vi har ikke fått svar på prøver som er tatt siden fredag. Det blir avgjørende om det i prøvene våre framover er en stor andel av det muterte viruset, sa Myhrvold.

De siste 40 positive prøvene har avdekket at det muterte viruset også spredt seg til Langhus helsestasjon og Kolbotn skole. Dermed er det bekreftet smitteutbrudd tilknyttet minst fire virksomheter i kommunen.

Neppe ett utbrudd

Den britiske virusmutasjonen har trolig kommet til Nordre Follo gjennom «flere inngangsporter», ifølge kommuneoverlegen. Kommunen har ikke klart å ta rede på hvordan den har kommet over kommunegrensen i utgangspunktet.

– Smitten er flere steder i vår kommune, og vi venter ikke å finne ett felles utbrudd. Men vi ser at vi kanskje har flere inngangsporter til vår kommune, sa kommuneoverlegen.

Smittesporingen pågår for fullt for å få kartlagt hvert enkelt tilfelle. Det ikke er registrert alvorligere sykdomsforløp eller høyere dødelighet med den engelske virusvarianten, understreket hun.

– Vi har ikke helt oversikt over hvor mye smitten har spredt seg, sa Myhrvold.

25 kommuner på Østlandet er påvirket av utbruddet. Ti av dem, inkludert Oslo, er under svært strenge coronarestriksjoner, med stengte butikker og restauranter. I tillegg er det restriksjoner i 15 kommuner rundt disse igjen.