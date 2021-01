En person sendt til sykehus med luftambulanse etter kollisjon i Melhus

– Det er to biler som har frontkollidert i 70-sonen, og i alt tre personer er involvert. To blir kjørt til St. Olav i ambulanse, og én blir fløyet i luftambulanse. Én er definert som alvorlig skadd. Skadeomfang til de to andre er ukjent, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet meldte på Twitter at to personer en stund satt fastklemt etter ulykken.

E6 var en stund stengt mellom Berkåk og Melhus som følge av ulykken, men klokken 8.30 opplyser politiet at veien er åpnet igjen.