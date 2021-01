Over 155.000 innreiser til Norge i år –bare 3 av 100 velger karantenehotell

Tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at siden nyttår har 132.989 mennesker reist inn til Norge.

Til sammen har disse menneskene krysset grensa inn til landet 155.055 ganger. Det er altså flere som har krysset grensa flere ganger, skriver Klassekampen.

Frp-leder Siv Jensen syns tallet er høyt med tanke på de svært strenge tiltakene i Oslo-regionen.

– Ting er ikke i tilstrekkelig grad oppe og står når det kommer til å kunne håndtere importsmitte på en god måte, sier Jensen.

Også Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol er svært kritisk, og mener regjeringen nå må vurdere obligatorisk karantenehotell for alle som reiser inn til landet.

Tall som VG har fått fra DSBs innreiseregister viser at det er registrert totalt 128.986 innreiseskjemaer fra 31. desember til 20. januar. Kun 4.355 innreisende har opplyst at de skal gå i karantene på et karantenehotell. Det utgjør kun 3 prosent av totaltallet.

57 prosent har krysset av for at karantenen tas hjemme eller på annet egnet sted, mens 20,5 prosent for at de er unntatt karantenekrav. 16 prosent svarer at de skal jobbe i Norge og at arbeidsgiver sørger for oppholdssted i karantenetiden.

Stikkprøver fra Arbeidstilsynet har imidlertid avslørt brudd på reglene i hvert tredje tilsyn hos arbeidsgivere.