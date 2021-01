Mutert koronavirus foreløpig ikke funnet på sykehjem i Oslo

De fire positive testene ble tatt på et sykehjem i Oslo 4. januar, skriver VG. Kommunen venter ennå på svar på analyser av prøver fra tre andre sykehjem fra samme dag, samt analyser av prøver som er tatt senere i januar.

– Det er ikke påvist noe mutert virus på våre sykehjem, men vi har siden begynnelsen av januar tatt høyde for at det kan ha kommet til oss og iverksatt tydelige tiltak for å stoppe smitten, sier avdelingsdirektør Henrik Mevold til avisa.