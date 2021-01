Skepsis til vaksineringstempoet

38 prosent svarer nei, mens resten vet ikke, ifølge Norsk coronamonitor fra Opinion, som har spurt 3.000 personer.

Til tross for at ikke flere har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt, er det likevel en økning med 2 prosentpoeng siden tilsvarende måling for to uker siden.

– Tilliten til tempoet i vaksineringen har økt, men langt ifra mye. Folk blir trolig mer opptatt av tempoet dersom det blir kamp mot klokken med mutert villsmitte i gatene, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Mandag var 76.859 personer vaksinert med første dose av coronavaksinen i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. 1.887 personer har så langt fått andre dose.