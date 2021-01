Bedre oversikt over mutantviruset i Nordre Follo – venter på flere prøvesvar

Flere hundre prøver er nå til analyse hos FHI for å se om smitten stammer fra den muterte og mer smittsomme coronavirusvarianten fra Storbritannia. Mandag kom det svar på 120 nye av dem, og bare åtte viste seg å være mutert virus. Det er et positivt tegn, mener kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

– Ethvert tilfelle av UK-varianten er selvsagt alvorlig, men vi kunne risikert at det var flere tilfeller, sier hun.

25 kommuner på Østlandet er påvirket av utbruddet. Ti av dem, inkludert Oslo, er under svært strenge coronarestriksjoner, med stengte butikker og restauranter. I tillegg er det restriksjoner i 15 kommuner rundt disse igjen.

To spor

Helsemyndighetene har gjort det klart at de trenger oversikt over spredningen av mutantviruset før de kan vurdere lettelser i restriksjonene, som i utgangspunktet varer til 31. januar.

Utbruddet er koblet til Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage i Nordre Follo.

– Det er også forgreninger ut i andre deler av samfunnet, til dels skoler og barnehager. Men vi jobber aktivt med smittesporingen. Det er ett tilfelle av det muterte viruset som ikke kan knyttes til utbruddet på Langhus og Tussestien. Dette har vi spesielt fokus på videre, sier kommuneoverlegen.

Hun sier at de jobber langs to spor.

– Det ene er hvor kom smitten fra? Hvordan kom den inn i vår helseinstitusjon? Og så er det det andre sporet: å hindre videre smittespredning. Det siste er det viktigste som vi konsentrerer oss om.

Oppsto i romjulen

Kommunen er nå sikre på at smitten av det muterte coronaviruset kom inn på sykehjemmet mellom 26. og 31. desember.

– Vi har tidligere omtalt smittesituasjonen på Langhus bo- og servicesenter før jul, og det vi nå kjenner til, er at dette ikke var av UK-variant, sier Myhrvold.

Sykehjemmet åpnet for besøkende 26. desember. Det har også vært anledning til permisjon for beboerne. Dermed kan viruset ha hatt flere veier inn på sykehjemmet, både via beboere, besøkende og ansatte.

Blir testet på nytt

En del av innbyggerne vil nå bli kontaktet for å avlegge ny test.

– Dette er et ledd i kartleggingen. Og jeg vil påpeke at dette kan være folk som kan være ferdig med sin karantene, som har vært friske hele veien og som bare må avlegge en ny test som del av kartleggingen, sier hun.

Ordfører Hanne Opdan opplever nå at de har kontroll over situasjonen på sykehjemmet.

– Vi har kontroll på smitten, man har isolert den og kontroll på den, sier hun.

Totalt er 1,5 millioner innbyggere i 25 kommuner rammet av nedstengningen. I de ti kommunene med strengest tiltak er alle butikker, serveringssteder, treningssenter, svømmehaller, tros- og livssynshus, bibliotek, museer, kinoer, teater og offentlige steder stengt. Det er gjort unntak for matbutikker, apotek, bensinstasjoner og vinmonopol.

Barnehager og barne- og ungdomsskoler er på rødt nivå. Videregående-elever og studenter skal ha digital undervisning.