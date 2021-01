Speiderbevegelsen nominert til Nobels fredspris

– Speiderbevegelsen er en sterk kraft i fredsskapende arbeid, sier stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) i en pressemelding.

Det var Vårt Land som først omtalte saken.

Schytz sier at deres felles verdigrunnlag handler om toleranse og respekt, å være selvstendig, hjelpe andre og å ta vare på naturen. Hun legger til at speiderbevegelsen også gjør at ungdom får en mulighet til å bidra i samfunnet.

Den internasjonale speiderbevegelsen er representert ved World Organization of Scout Movement (WOSM) og World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

De to organisasjonene har også jobbet systematisk sammen med WHO og FN under pandemien.