USA gjeninnfører innreiseforbud for EU og Storbritannia

President Joe Biden gjeninnfører innreiseforbud for ikke-amerikanske statsborgere som har vært i Storbritannia, Brasil, Irland og store deler av Europa.

Tiltaket er del av den nye presidentens plan for å håndtere koronapandemien i USA og reverserer avgjørelsen om å lette på innreiserestriksjonene fra 26. januar, opplyser Det hvite hus.

Savnede i Agder funnet i god behold

Et par i 50-årene som var savnet etter at de søndag kveld dro på tur i Sirdal i Agder, er funnet i god behold.

Paret ble meldt savnet ved 21-tiden etter at familien ikke fikk kontakt med dem. Flere politipatruljer, frivillige og ekvipasjer fra Norske Redningshunder deltok i søket. Klokken 4.22 meldte politiet på Twitter at de to er funnet i god behold.

279 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 279 koronasmittede i Norge. Det er 41 flere enn dagen før og 73 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 61.082 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Mexicos president López Obrador koronasmittet

President Andrés Manuel López Obrador i Mexico kunngjorde søndag at han hadde testet positiv for covid-19-smitte.

– Jeg må dessverre informere om at jeg er smittet med covid-19. Symptomene er milde, men jeg får allerede medisinsk behandling, opplyser den 67 år gamle presidenten i et innlegg på sosiale medier.

Mahomes sendte tittelforsvareren til finale

Patrick Mahomes ble klarert for spill etter hjernerystelsen han pådro seg i kvartfinalen forrige helg og førte tittelforsvarer Kansas City Chiefs til Superbowl.

Mahomes kastet tre touchdownpasninger da Buffalo Bills ble slått 38–24 i semifinalen foran 17.000 Chiefs-tilhengere. Om to uker venter Tampa Bay Buccaneers og legenden Tom Brady i finalen i Florida.