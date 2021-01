– Vi fikk melding om at en person var utsatt for vold etter at han åpnet døra for noen som sa de skulle selge kaker. Gjerningspersonene hadde forlatt stedet før vi kom dit, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Personen ble frastjålet mobil, opplyste Oslo politidistrikt på Twitter søndag kveld.

Politiet ønsker tips dersom flere blir oppsøkt.