Ordførere rundt Oslo ber regjeringen åpne Vinmonopolet

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum, og Hans Kristian Solberg (Sp) i Enebakk ber om at Vinmonopolet åpnes igjen, melder NRK. Også Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) er bekymret for polkøene man så lørdag.

– Nå er det jo stengt i store, befolkningsrike kommuner, så de som er helt desperate etter å få tak i alkohol, drar da kanskje ut til mindre pol som jo ikke har den kapasiteten. Det fører til uheldige problemer, sier Solberg i Enebakk.

Bærum-ordføreren mener polene enten må åpnes, eller så må det stenges ned i flere kommuner rundt Oslo.

NTB stilte lørdag Helsedepartementet spørsmål om en snuoperasjon der regjeringen gjenåpner polene som ble stengt lørdag er aktuelt.

– Det har vært nødvendig å innføre tiltak i de ti østlandskommunene raskt for å stanse utbruddet og hindre at det muterte viruset skal spre seg til resten av landet. Regjeringen vurderer fortløpende om det er behov for justering av tiltakene, etter hvert som vi får mer kunnskap om konsekvensene, sier statssekretær Frøydis Høyem i et skriftlig svar på det spørsmålet.