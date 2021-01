Rekordmye coronasmitte på sykehjemmene i Oslo – smitten sprer seg raskere

Fredag var det 81 smittede ansatte og 28 smittede beboere ved sykehjemmene og helsehusene i Oslo. Lørdag ble det registrert 40 nye smittetilfeller i tillegg til disse. Ifølge sykehjemsetaten er smittepresset nå sterkere enn noensinne.

– I begynnelsen av januar så vi eksempler på at smitten spredte seg raskere inne på sykehjemmene enn tidligere i pandemien, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Det er sendt flere prøver til analyse for å avgjøre om det er den britiske coronavarianten som er i omløp på sykehjemmene. Det har ikke kommet svar på disse analysene.

– Vi tar høyde for at vi kan ha fått den muterte versjonen inn på sykehjemmene, sier samfunnskontakt ved sykehjemsetaten i Oslo kommune, Henrik Mevold, til Avisa Oslo.

– En annen type

Jagmann sier til NRK at tempoet i smittespredningen antyder at det er det muterte viruset.

– Smittespredningen er nå såpass mye høyere og kraftigere at vi antar at det er det muterte viruset. Det er en annen type enn det viruset vi har fått før og hatt kontroll på, sier Jagmann.

Det skal granskes om det britiske viruset er i omløp på Solvang helsehus og Uranienborghjemmet. På Solvang har 23 medarbeidere testet positivt i løpet av de siste dagene, mens seks pasienter på korttidsopphold også har fått påvist smitte.

På Uranienborghjemmet er til sammen 55 medarbeidere og beboere smittet. Rundt halvparten av disse er fortsatt syke.

Besøksforbud

– Vi tester alle medarbeidere og alle beboere i flere runder for å avdekke all smitte når vi får en uoversiktlig smittesituasjon. Det settes inn mye ressurser på smittesporing, og alle nærkontakter blir sendt i karantene for å unngå spredning, sier Jagmann.

– Det er satt inn ekstra ressurser på renhold, og alle medarbeidere med pasientkontakt bruker både munnbind og visir, legger han til.

Det er innført besøksforbud fram til 31. januar, men det gjøres unntak for besøk til beboere som er i siste fase av livet. Alle besøkende må vise negativ test.

75 ansatte som bor i Nordre Follo, har fått beskjed om å holde seg hjemme til 31. januar.