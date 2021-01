Tromsø vil vurdere søringkarantene – ber regjeringen vurdere å isolere Oslo-regionen

Etter at det ble innført strenge tiltak i Oslo-regionen lørdag på grunn av det ukontrollerte utbruddet av mutert smitte i Nordre Follo, ber Tromsø kommune alle som kommer fra Oslo om å teste seg så raskt som mulig, uavhengig av symptomer.

– Vi regner med at antallet til Tromsø daglig kommer til å gå kraftig ned etter at regjeringen innførte tiltak. Hvis ikke det gjøres, vil vi vurdere det dere kaller søringkarantene, sier Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen til NTB.

– Så må også regjeringen se på om de som bor i de kommunene med stor smitte, burde vært isolert der de er, sier ordføreren.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har frarådet reiser til Oslo-området. Sammen med testoppfordringen og de lokale rådene i Oslo-regionen om ikke å reise unødvendig, håper Wilhelmsen det vil få ned trafikken.

– Vi har lav smitte her nå, og man har ikke oversikt over det muterte viruset. Jeg tenker at hvis ikke det blir færre reisende nå, så må vi vurdere strengere tiltak, sier Wilhelmsen.

Lunken stemning i Nordland

I Nordland er det ikke like stor støtte for tanken om en søringkarantene.

– Dette tiltaket er ikke aktuelt å iverksette i vår region nå. Jeg har vært i kontakt med de andre regionrådslederne i Nordland, som uttrykker det samme, sier ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy, leder av Lofotrådet, til NTB.

– I Vestvågøy er vi tilfredse med de omfattende og gode tiltakene som er innført i Oslo-regionen etter utbruddet i Nordre Follo, og det er derfor ikke aktuelt nå med å innføre reiserestriksjoner for folk som kommer sørfra på nåværende tidspunkt. Vi ber likevel folk som kommer fra disse områdene til Lofoten og Nord-Norge, om å vise stor grad av forsiktighet, sier han.

Men Bodø åpner for karantene

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) i Bodø kommune åpner imidlertid døra på gløtt for en søringkarantene. Hun forteller at også Bodø ber alle som kommer tilreisende sørfra om å teste seg.

– Vi har tro på at tiltakene i Oslo-regionen er kraftfulle og virksomme, og håper og tror selvsagt å unngå at vi kommer i en situasjon hvor vi må vurdere karantenen på nytt, men vi er selvsagt klare for å gjøre de tiltak som eventuelt er nødvendige og riktige for å hindre spredning av smitten, sier Pinnerød til NTB.

– Det er viktig for meg å understreke at hvis vi mot formodning skulle komme i en slik situasjon der det blir nødvendig med ny karantene, så er det noe vi vil drøfte tett med statsforvalteren og de andre kommunene i regionen.

Hun understreker at det er viktig at staten får kontroll på testing, isolering, sporing og grensekarantene, og at kommunene får ressurser til å håndtere utbrudd.