Bollestad ber folk unngå hamstring: – Det er ikke mangel på mat

– Om vi begynner å tømme hyllene så blir det en større forflytning av folk. Om vi kan holde oss i ørene, fordeler vi dette på alle, sier Bollestad til NTB.

Hun forteller at hun gjennom hele pandemien har hatt jevnlig kontakt med hele næringen, fra bonde til butikk.

– Folk skal vite at det er store sentrale lagre, korte avstander og ikke mangel på mat. Jeg ber folk handle som normal. Butikker og apoteker holder åpent som normal, sier hun.

– Lagrene er fulle

Allerede fredag var Rema 1000 ute og ba kunder på Østlandet unngå hamstring, til tross for de da varslede innstrammingene etter utbruddet av den britiske koronavarianten.

– Vi har sett tilløp til hamstring. Det er helt unødvendig. Lagrene er fulle og vi forsterker alle tiltak på vår forsyningsterminal på Vinterbro, sa administrerende direktør Trond Bentestuen i Rema 1000 til NTB fredag.

– Det viktigste nå er at kundene sprer handlingen slik at de kan holde avstand, i tillegg til god håndhygiene og bruk av munnbind, sa han.

Salg på nettapotek til vers

Det er ikke bare mat folk hamstrer. Også apoteksalg på nett har eksplodert som følge av de nye restriksjonene.

Fra fredag kveld merket blant annet Farmasiet stor aktivitet på sin nettside, opplyser daglig leder Hans Kristian Furuseth.

– Frykten for spredning av den nye virusvarianten, som potensielt er farligere og mer smittsom, gjør at mange vil kjøpe reseptmedisinene sine på nett fremfor i fysisk apotek, sier Furuseth.

Pågangen de opplever nå minner om mars i fjor.

Prioriterer rammet region

Farmasiet prioriterer regionen som er rammet.

I likhet med Bollestad, mener Furuseth det ikke er noen grunn til å hamstre. De får løpende påfyll av de fleste legemidler gjennom uka og har god kontroll.

– Vi har én million munnbind på lager, og vi har iverksatt tiltak for å sikre at alle som kan jobbe for oss, vil jobbe gjennom helgen, sier han.