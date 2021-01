65 smittede er tilknyttet utbruddet i Nordre Follo – seks bekreftet med den britiske varianten

– De 65 er ikke nødvendigvis den britiske varianten, understreket kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold på en pressekonferanse lørdag.

Av de seks tilfellene ble to meldt torsdag ettermiddag, mens fire nye ble meldt fredag kveld.

– Foreløpig vet vi at det er høy risiko for at et utbrudd i en barnehage er av den britiske varianten, sa Myhrvold.

Alle prøver som er tatt fra midten av desember, skal kartlegges for det muterte viruset. Myhrvold sa at de har god dialog med FHI og et godt smittesporingsteam.

Både ordføreren og kommuneoverlegen sier de nye strenge tiltakene i Oslo-regionen er faglig klokt, og at anbefalingene er tydelige.