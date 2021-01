– Vær lojale til smitteverntiltakene. Det handler om å unngå en tredje bølge, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til NTB.

Han understreker at de ennå ikke har mottatt interne melding fra enkeltbutikker ennå, men at det ikke var veldig høyt trykk på nasjonalt nivå den første åpningstimen lørdag.

– Venter på koordinering



Personer NTB har vært i kontakt melder derimot om lange køer både i Lørenskog og på Lillestrøm. Det samme gjør Romerikes Blad , mens blant annet Budstikka melder om lange køer i Bærum.

I Bærum sitter kriseledelsen i møte lørdag formiddag der de blant annet diskuterer tiltak rundt polene og kjøpesentrene.

– Bærum har nå spilt inn ulike temaer, blant annet pol, til helsemyndighetene. Vi venter nå på konklusjoner fra myndighetene om koordinering og samordning av diverse tiltak, noe flere av nabokommunene etterlyser, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i en uttalelse på kommunens nettsider.

Vaktpersonell

Driftsleder Thomas Kolsrud ved Østerås Kjøpesenter i Bærum forteller til Nettavisen at de har registrert en større kø lørdag.

– Det er mer folk enn vanlig, men det kan være at folk i Bærum er redd for at det også skal stenges ned her, sier Kolsrud.

Nordahl i Vinmonopolet er klar på at de har tiltak for å unngå smitte i sine butikker.

– Vi har jo avtale med vaktselskap og det er vaktpersonell der det er behov for det. Det har vi ti måneder erfaring med. Det kan bli lang kø utenfor. Smittevern er viktig både i kø og i butikk, sier han.

Vinmonopolene i de ti kommunene som fra lørdag klokken 12 fikk nye tiltak, har vært stengt hele dagen, opplyser han.

Solberg: Vurderer tiltak

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at polene er en av de tingene de vurdere tiltak rundt.

– Er det noen som står med dette viruset i en vinmonopolkø, betyr det at betydelig flere kan bli smittet. Det ville derfor være rart om det ble gjort et unntak for Vinmonopolet, mens en rekke andre butikker ble stengt, sier hun.

– Jeg skjønner at folk er glad i et glass til maten, men vi må tenke på det viktigste først. Jeg håper inderlig at vinmonopolene klarer å ordne denne køen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til NTB.