KS vil gi PST ansvaret for sikkerheten til lokalpolitikere

– Hovedstyret i KS ber nå om at lokale folkevalgte må innlemmes i straffelovens paragraf 115, om angrep mot de høyeste statsorganers virksomhet. Slik at lokale og regionale folkevalgte har samme rettsvern som nasjonale folkevalgte, sier KS-leder Bjørn Arild Gram til NTB.

Lovparagrafen han snakker om, gir regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter et spesielt vern mot trusler, og innebærer også at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for å etterforske disse sakene.

Nylig har den vært aktuell både i forbindelse med rettssaken mot Laila Anita Bertheussen og da en 23-åring tidligere denne uken ble dømt til fengsel for trusler mot Frp-politikeren Jon Helgheim.

– Undersøkelser viser at rundt 40 prosent av lokalpolitikerne i Norge melder at de er utsatt for hatefulle ytringer eller trusler. Og den typen trusler har også ført til at mange vurderer å slutte i lokalpolitikken fordi de ikke har lyst til å utsette seg selv for det, sier Gram.

Svært få saker havner i retten

Fredagens vedtak i hovedstyret til KS, er resultat av kartlegging som har gått over flere år.

I den forbindelse leverte Ipsos og advokatfirmaet Lund og Co nylig en rapport til KS som viser at svært få trusselsaker mot lokalpolitikere havner i rettssystemet.

– Det lave antallet saker skyldes neppe at lokale folkevalgte ikke blir utsatt for straffbare ytringer. Det kan både skyldes at forhold ikke anmeldes eller at anmeldelser blir henlagt. Det kan også skyldes at en del anmeldte forhold avgjøres ved forelegg som vedtas av gjerningspersonen, heter det i rapporten.

Forskjeller

Rapporten slår også fast at det er store forskjeller mellom ulike politidistrikter i hvordan anmeldelser håndteres og prioriteres, og hvordan folkevalgte følges opp. Det konkluderes med at loven bør endres, slik KS nå har gått inn for.

Ifølge rapporten er den viktigste praktiske forskjellen ved en slik lovendring, at PST har ansvaret for etterforskningen for personer som er omfattet av paragraf 115.

Det åpner blant annet for bruk av flere etterforskningsmetoder i saker som handler om forebygging av trusler.

– Slik sett har stortingspolitikere et praktisk sett langt sterkere vern mot trusler enn hva lokale folkevalgte har, står det i rapporten.

– Vern av demokratiet

KS-lederen sier at de nå vil ta saken videre til regjeringen og stortingspolitikere.

Han mener det handler om å verne demokratiet vårt.

– Folkestyret og demokratiet vårt er avhengig av at folk vil ta på seg verv på ulike nivå. Og vi vet at inngangen til rikspolitikken ofte går gjennom lokale og regionale verv, sier han.