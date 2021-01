Møre og Romsdal politidistrikt meldte om brannen på Aspøya rett etter klokka 6.

– Ut ifra det vi har oversikt over i folkeregisteret er alle beboere gjort rede for. Men dette er utleieboliger, så vi jobber med å kartlegge hvem som faktisk bor der. Så ut ifra listene vi har, er alle evakuert, men det er et lite men her, sier operasjonsleder Tor André Gram Franck til VG.

Leilighetsbygget har fire etasjer.