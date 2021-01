De omkomne i Andøy-brann identifisert

De pårørende er varslet om identifiseringen, opplyser Anne Margrethe Kleczka, seksjonsleder for politiet i Lofoten og Vesterålen, i en pressemelding.

De fem som omkom, var Luise Marie Bang (40 år), Henning Christian Bang Johansen (15 år), Hedda Madell Bang Winther (10 år), Gustav Rane Krogh Hovde (12 år) og Mogens Pareli Krogh Hovde (15 år).

Navnene ble offentliggjort sist mandag i samråd med pårørende.

Politiet arbeider med å finne årsaken til brannen, som brøt ut natt til lørdag forrige helg.

– Et så skadd åsted er en utfordring. Målet er å kunne gi de pårørende svar på hva som skjedde. Vi har et håp om vi skal klare det, sa politiinspektør Per Erik Kalland Hagen til NRK tidligere i uka.

Politiet jobber etter flere hypoteser, men Hagen sier det ikke er noe som tilsier at dette er noe annet enn en tragisk ulykke.

En mann, som var far til to av de omkomne, klarte å komme seg ut og varsle om brannen. Politiet fikk melding like etter klokken 4.30 og da nødetatene kom til stedet like over klokken 5, var hytta allerede helt nedbrent.