FHI vil vurdere Oslos krav om å trappe opp jakten på mutert virus

Etter at det fredag ble kjent at Nordre Follo har et ukontrollert utbrudd av den britiske koronavarianten, gikk Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) ut og krevde at alle positive prøver i hovedstadsregionen må analyseres for å se hvilken virusvariant det er.

– FHI har ikke ubegrenset kapasitet til analyser av koronaprøver, og det tar flere dager å få svar. Vi har fått en betydelig økning i kapasitet etter en etablering av en ny og raskere test og ligger langt fremme i analysekapasiteten i forhold til resten av Europa, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

Det tar normalt to uker fra FHI mottar prøvene til de er ferdiganalysert i det vanlige rutineløpet. Vold forklarer at laboratoriene som står for koronaprøvene, rutinemessig sender et utvalg positive prøver til vurdering.

– Vi må innrette ressursene inn mot hva det er hensiktsmessig å bruke denne kapasiteten til nasjonalt. Vi skal vurdere forslaget fra Oslo og gi en rask tilbakemelding om dette, sier Vold.

Ifølge Robert Steen i Oslo analyseres rundt 5 prosent av de nasjonale prøvene.

– For mitt vedkommende hadde jeg 110 positive prøvesvar i går. Når jeg ser på de tallene, er det jeg er nysgjerrig på, nettopp hvor mange som er den britiske varianten, sier Steen til NTB.

– Etter den situasjonen som har oppstått i Nordre Follo, ber vi regjeringen sørge for at alle prøver analyseres for å se om det er den muterte varianten. Hvis vi kan gå 14 dager tilbake i tid også, tenker jeg at vi har ganske god kontroll, sier han.