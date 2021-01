Politi og ordfører ber folk om å ikke reise til Sirdal

I underkant av 3.000 strømkunder i Sirdal kommune er uten strøm etter at den forsvant på grunn av store snømengder og uværet natt til fredag. I verste fall kan det ta flere dager før strømmen er tilbake.

– Kommunens klare oppfordring er at folk ikke reiser til hyttene i Øvre Sirdal før strømmen er tilbake, og det skjer ganske sikkert ikke i dag. Å reise på hytta er ingen god idé for egen sikkerhets skyld. Hvis du er uheldig, er det ikke sikkert at du får kontakt for hjelp , sier ordfører Johnny Liland til Stavanger Aftenblad.

Oppfordringen støttes av politiet.

– Øvre Sirdal er nå uten telekommunikasjon og nødnett. Dette betyr at det vil være vanskelig å varsle nødetater ved en alvorlig hendelse. Av hensyn til egen sikkerhet ber vi derfor folk om å respektere oppfordringen om å holde seg hjemme inntil kommunen kommer med ny informasjon, sier operasjonsleder Nikolai Austrheim i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Av de rundt 3.000 berørte strømkundene er en god del hytteeiere i området, og ifølge avisen er det allerede observert køer opp til hyttefeltene av folk som ikke følger oppfordringen.