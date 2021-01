Nakstad om dødelighet i mutert virus: – Dette må vi følge nøye med på framover

Storbritannias statsminister Boris Johnson sa fredag at det ser ut til at den nye varianten er forbundet med en høyere grad av dødelighet. Det muterte viruset er i Norge, og et ukontrollert utbrudd i Nordre Follo.

– Vi er kjent med at man mistenker dette, men det er foreløpig ikke godt dokumentert om det skyldes økt smittsomhet, eller om det kan ha sammenheng med endrede sykdomsfremkallende egenskaper. Vi blir derfor nødt til å følge nøye med på dette framover, skriver Nakstad i en SMS til NTB.

Nakstad sier videre at konsekvensene av utbruddet i Nordre Follo ennå ikke er klare.

– Vi er usikre på om det muterte viruset har spredt seg fra Nordre Follo og videre i Oslo-regionen. Konsekvensene av eventuell spredning er svært store, derfor er det viktig å oppdage og stanse spredningen raskt, sier Nakstad.

Han bekrefter at Helsedirektoratet har vært aktivt med på å gjennomgå mulige tiltak.

– Vi har derfor kartlagt situasjonen og gått gjennom mulige tiltak sammen med statsforvalteren i Oslo og Viken, og de kommunene som har størst risiko for virusspredning fra Nordre Follo, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.