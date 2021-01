Coronavaksineringen gir mangel på sprøyter og spisser

Vaksinen leveres flytende på hetteglass, og må trekkes opp i sprøyte og påsettes kanyle. Det har ført til en enorm etterspørsel av slikt utstyr, skriver Sykepleien.

Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å sende ut alt utstyr som trengs for å vaksinere i norske kommuner. De la inn en ekstra bestilling i juli, som ble levert fire måneder senere. Direktoratet anslår nå at de har utstyr nok til å vaksinere 76 prosent av befolkningen to ganger.

– Men vi vil etterbestille utstyr, for å sikre backup dersom enda flere vil ønske vaksinen, sier avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet. Hun sier det er samme etterspørsel etter vaksineutstyr nå, som det var etter smittevernutstyr i fjor vår.

Helsedirektoratets leverandør, Onemed, sier imidlertid at det da kan bli ekstra leveringstid på nye bestillinger.

– Det er nesten umulig å få tak i kanyler og sprøyter, og vi har lite eller ingen ting på lager, sier administrerende direktør Jan Knoph.

I tillegg har den internasjonal mangelen på vaksineutstyr førte til at helsemyndighetene måtte velge sprøyter uten lovpålagt sikkerhetsmekanisme. Sprøyter med denne mekanismen kan ikke leveres før til sommeren, slik at det brukes en blanding av sprøyter med og uten sikkerhetsmekanismen.

Det har derfor vært nødvendig å iverksette ekstra tiltak for å redusere risikoen for stikkskader hos helsepersonell.