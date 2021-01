Frank nedgradert til oransje nivå – men viser fortsatt muskler

Meteorologisk institutt opplyser at ekstremværet er nedgradert til oransje nivå, men at farevarselet gjelder i de samme områdene som har vært berørt av Frank til nå.

Dette gjelder Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms.

Det vil fortsatt være en del vind framover, men i løpet av lørdag blir det roligere forhold i Nordland, etter hvert også i Troms. I Finnmark blir det en del vind også lørdag, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

– I Troms var de sterkeste vindkastene som vi har registrert på de offisielle målestasjonene, 37 sekundmeter, men så vet vi at det sannsynligvis har vært mer i Sør-Troms med tanke på skadeomfanget. Vi har noen fjellstasjoner der som har hatt vindkast på over 50 meter i sekundet, sier statsmeteorolog Eirik Samuelsen til NTB.

Ikke så brutalt som fryktet

Mye tyder på at uværet ikke ble så brutalt som fryktet, men ekstremværet Frank vil fortsatt vise krefter ut fredagen.

Tryg Forsikring opplyser at de fredag formiddag hadde registrert åtte skadesaker etter uværet i Nord-Norge. Her estimeres skadene så langt til under én million kroner.

– Av erfaring vet vi at det vil registreres langt flere skader når uvær har roet seg, og skadeomfanget er besiktiget i dagslys. I tillegg vil trolig mange skader ikke oppdages på en god del dager da folk enten er bortreist eller ikke ved skadestedet ennå, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Forsikringsselskapet If meldte om at det siden torsdag ettermiddag var blitt meldt inn relativt få skader etter uværet. Fredag morgen var det kommet inn ti skademeldinger, men tallet er ventet å stige, opplyser If til NTB.

Flere innstilte avganger

Uværet har også ført til flere stengte veier og fergeavganger. Blant annet ble Hålogalandsbrua på E6 i Narvik stengt. Stengt er også fjellovergangen riksvei 13 Vikafjellet, i første omgang fram til klokka 14 lørdag.

E6 over Saltfjellet er stengt, og Statens vegvesen venter ikke bedring i situasjonen før fredag ettermiddag. I tillegg er E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta, Rv77 Graddis stengt til fredag klokka 18.

I togtrafikken er det kun Nordlandsbanen (Mosjøen-Bodø) som er berørt. SJ opplyser at det er forsinkelser og innstillinger på grunn av vanskelige værforhold mellom Mosjøen og Bodø.

I tillegg ble flere fergeavganger i de berørte områdene innstilt på grunn av uværet.

Fortsatt strømløst

Ved 14.30-tiden meldte Nordlandsnett at de hadde 713 kunder som hadde strømstans, mens Elvia meldte om 641 abonnenter uten strøm, de fleste i Trysil kommune.

Ifølge NRK melder nettselskapet Arva at de har som mål om at alle de 475 kundene i Gildeskål skal ha fått strømmen tilbake ved 15-tiden, og 17-tiden for de 180 kundene i Lurøy som er uten strøm.