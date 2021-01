– Dette er en alvorlig og uoversiktlig situasjon, sa ordfører Hanne Opdan (Ap) på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag.

Ifølge kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold er det bekreftet to tilfeller av den britiske virusmutasjonen på Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo.

De to som har fått påvist det muterte viruset, er begge døde, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Begge var over 90 år gamle.

Viruset kan ha spredt seg til en barnehage, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding fredag.

Høie om utbruddet: – Fryktet og forventet

Coronautbruddet med den muterte britiske virusvarianten i Nordre Follo kommune er alvorlig, slår helseminister Bent Høie (H) fast.

– Dette er en alvorlig situasjon som vi har fryktet og forventet at kunne skje, sier Høie i en pressemelding fredag.

– Dette er det første eksemplet på at det er en spredning av dette viruset i Norge hvor vi ikke kjenner smitteveien, understreker han.

Langtrukkent utbrudd

– Vi har hatt et utbrudd som har vært langtrukket og vanskelig å få oversikt over. Derfor kontaktet vi FHI for å få gensenkvensering. Det viste seg å være det muterte viruset fra Storbritannia, opplyser Myhrvold.

– Utbruddet har dessverre forgreninger ut i andre virksomheter i vår kommune og til andre kommuner, sier hun.

Prøvene som har vist den engelske virusvarianten, ble tatt 3. januar i forbindelse med utbruddet på sykehjemmet. Det første tilfellet ble kjent i mediene torsdag, mens det andre ble bekreftet torsdag kveld.

FHI skal nå typebestemme alle positive koronaprøver fra Nordre Follo.

Anbefalte nedstenging

Kommunen hadde fredag møte med FHI og Helsedirektoratet for å diskutere situasjonen.

Anbefalingen er å stenge ned hele kommunen fram til onsdag.

– Vi er tilbake i den situasjonen vi var 12. mars. Vi må stenge ned hele kommunen, sier ordføreren.

Helsedirektoratet har anbefalt Nordre Follo å stenge alle barnehager og skoler i kommunen i tillegg til skjenkesteder, bingohaller, svømmehaller og treningssentre. Direktoratet ber også alle som kan, om å ha hjemmekontor de neste dagene.

– FHI og Helsedirektoratet har gitt oss tydelige anbefalinger. Vi forstår alle konsekvensene av tiltakene. Men vi må stå sammen og hjelpe hverandre med å stoppe det muterte viruset i å spre seg, sier Opdan.

– Ikke reis ut

Hun ber også kommunens innbyggere om ikke å ha gjester i hjemmet og ikke reise ut av kommunen.

– Det siste er veldig viktig, understreker hun.

Virusmutasjonen antas å ha dukket opp i London eller Kent i Storbritannia i september og blir regnet for å være mer smittsomt enn det opprinnelige coronaviruset.