Ekstremværet Frank i Nord-Norge

Meteorologisk institutt har utstedt rødt farevarsel om ekstreme vindkast i Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms. Været har allerede ført til strømbrudd og at tak har blåst av. Det fortsetter utover dagen.

Norwegian legger fram ny forretningsplan i irsk domstol

En rettsoppnevnt gransker som har ettergått flyselskapet Norwegians fem datterselskaper i Irland, vil legge fram sin rapport for en dommer i High Court i Dublin. Der vil det ventelig komme en tilråding om hva som best sikrer interessene for de ulike kreditorene til selskapet og deres datterselskaper. Selskapene har vært gitt konkursbeskyttelse siden før jul.

Atomvåpenforbud trer i kraft

FN-traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) trer i kraft. Traktaten slår fast at all bruk, lagring eller testing av atomvåpen er forbudt under folkeretten. Over 70 prosent av verdens land har undertegnet atomvåpenforbudet, men verken atommaktene eller Norge har sluttet seg til.

Første av to Kitzbühel-utforrenn

I dag setter verdens beste alpinister, blant dem Kjetil Jansrud og debutant Henrik Røa, utfor legendariske «Die Streif» i østerrikske Kitzbühel. Rennet er flyttet fra Wengen og er dermed ikke den tradisjonelle Hahnenkamm-utforen. Den kjøres lørdag, mens det er super-G på programmet søndag.

Norge mot Algerie i håndball-VM

Det er klart for nye kamper i hovedrunden i håndball-VM for herrer i Egypt. Norge spiller mot Algerie fra klokka 20.30. Øvrige kamper i Norges gruppe er Sveits – Portugal og Island – Frankrike.